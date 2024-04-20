Гидрометцентр предупредил о метели в ряде регионов России

Неблагоприятная погода ожидается в выходные дни. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует сильные осадки и ветер в нескольких регионах Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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