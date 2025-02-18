Россиянам объяснили, почему банки отказываются от «старых» денег

Отказ банков от «старых» денег можно трактовать двояко — одни не готовы переоформлять открытые до повышения ставок вклады на новых условиях, другие не принимают купюры прежних лет выпуска, рассказал агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
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