Нищета, кочевая жизнь и поздний свой угол: почему судьба отмерила Анатолию Солоницыну лишь 47 лет

«Женщины любили меня не больше трёх месяцев. Едва заканчивался этот срок, как проявлялась наша необеспеченность, жизнь в общежитиях, постоянные разъезды, и сказка превращалась в суровые бытовые будни», — говорил актер Анатолий Солоницын.