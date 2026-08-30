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Нищета, кочевая жизнь и поздний свой угол: почему судьба отмерила Анатолию Солоницыну лишь 47 лет

Нищета, кочевая жизнь и поздний свой угол: почему судьба отмерила Анатолию Солоницыну лишь 47 лет

«Женщины любили меня не больше трёх месяцев. Едва заканчивался этот срок, как проявлялась наша необеспеченность, жизнь в общежитиях, постоянные разъезды, и сказка превращалась в суровые бытовые будни», — говорил актер Анатолий Солоницын.

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