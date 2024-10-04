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Военное обозрение

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Пентагон потратит 1,2 млрд. долларов на восполнение вооружений, затраченных для защиты Израиля

Пентагон потратит 1,2 млрд. долларов на восполнение вооружений, затраченных для защиты Израиля

Как оказалось, зенитные ракеты у американцев очень дорогие.

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