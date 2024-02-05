"Укройтесь в помещениях без окон": В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.Ночью 6 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил о ракетной опасности в регионе.
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