"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло
Царьград
Коллаж Царьграда
Самое большое заблуждение: "С мигрантами - безопаснее". Так, вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет.
Комментарии
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Федоров из какой партии,наверное из Единой России? Придурки сидят там!
Как этот дебил попал в депутаты?... Хотя это довольно риторический вопрос... Фёдоров, чума тупорылая!... Хочешь безопасной жизни рядом с мигрантами?... Езжай жить в Котельники... Сколько же моральных уродов сидит в депутатских креслах!... И что самое страшное - после очередных депутатских выборов в депутатских креслах по прежнему будут сидеть те же самые рожи врагов российского народа... Хотя в креслах сидят несколько иной частью тела... Но они этой же частью тела и думают...
Так пусть едет на пмж к ним в кишлак и живёт там.
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