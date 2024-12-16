Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    И это, ССУКИ бандеровские, еще не конец!! Молитесь, падлы (хотя молитва вам, сволочам, не поможет). Главное возмездие...«Ценные иностранн...
  • Олег Самойлов
    "У НАС" - это ГДЕ?Вот и все: Европа...
  • Elena
    Так пусть едет на пмж к ним в кишлак и живёт там."С мигрантами - б...

"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло

"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло

Царьград Коллаж Царьграда Самое большое заблуждение: "С мигрантами - безопаснее". Так, вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Федоров из какой партии,наверное из Единой России? Придурки сидят там!
Ответить
4 час.
Балу -
Как этот дебил попал в депутаты?... Хотя это довольно риторический вопрос... Фёдоров, чума тупорылая!... Хочешь безопасной жизни рядом с мигрантами?... Езжай жить в Котельники... Сколько же моральных уродов сидит в депутатских креслах!... И что самое страшное - после очередных депутатских выборов в депутатских креслах по прежнему будут сидеть те же самые рожи врагов российского народа... Хотя в креслах сидят несколько иной частью тела... Но они этой же частью тела и думают...
Ответить
4 час.
Elena
Так пусть едет на пмж к ним в кишлак и живёт там.
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх