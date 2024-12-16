"С мигрантами - безопаснее": Вооружённые иностранцы, вопреки заявлению депутата Фёдорова, вломились в супермаркет. Вот что из этого вышло

Балу -

Как этот дебил попал в депутаты?... Хотя это довольно риторический вопрос... Фёдоров, чума тупорылая!... Хочешь безопасной жизни рядом с мигрантами?... Езжай жить в Котельники... Сколько же моральных уродов сидит в депутатских креслах!... И что самое страшное - после очередных депутатских выборов в депутатских креслах по прежнему будут сидеть те же самые рожи врагов российского народа... Хотя в креслах сидят несколько иной частью тела... Но они этой же частью тела и думают...