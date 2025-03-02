Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 080 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Тогда надо запрещать и продажу самогонных аппаратов,сахара в одни руки и пр.В Госдуме предлож...
  • Людмила Абрамова
    конечно примчится и при чем примут , простят и все дадут что он хочет..лапшу навешает всем про сокровища земные , кот...Зеленский заявил,...
  • Ольга Горбунова
    Орбан много чего обещает,а потом быстро сливается! Веры ему нет никакой! Предаст не дрогнет!Орбан 6 марта объ...

Решить демографическую проблему в России помогут дети из пробирки

Решить демографическую проблему в России помогут дети из пробирки

Взрослых мам будут мотивировать рожать новых детей с помощью адресных выплат, а решившим завести ребенка студенткам не только назначат повышенные пособия, но и обеспечат режим наибольшего благоприятствования в университете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
&quot;Из пробирки?&quot;... Организуют ТРАВЛЮ, ПОДВЕДУТ &quot;БАЗУ ПОД ФРАЗУ&quot;, ОШЕЛЬМУЮТ  ЛЮДЕЙ ЗА ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, из чего будет следовать, что самые последовательные радетели за &quot;счастье народное&quot; - это они... А дружный хор дураков, под названием &quot;ОДОБРЯМ-С&quot;, их поддержит...
Ответить
1 д.
наверх