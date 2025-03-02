Взрослых мам будут мотивировать рожать новых детей с помощью адресных выплат, а решившим завести ребенка студенткам не только назначат повышенные пособия, но и обеспечат режим наибольшего благоприятствования в университете.
Решить демографическую проблему в России помогут дети из пробирки
Комментарии
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Evgenija Palette
"Из пробирки?"... Организуют ТРАВЛЮ, ПОДВЕДУТ "БАЗУ ПОД ФРАЗУ", ОШЕЛЬМУЮТ ЛЮДЕЙ ЗА ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, из чего будет следовать, что самые последовательные радетели за "счастье народное" - это они... А дружный хор дураков, под названием "ОДОБРЯМ-С", их поддержит...
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