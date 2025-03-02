Решить демографическую проблему в России помогут дети из пробирки

Evgenija Palette

"Из пробирки?"... Организуют ТРАВЛЮ, ПОДВЕДУТ "БАЗУ ПОД ФРАЗУ", ОШЕЛЬМУЮТ ЛЮДЕЙ ЗА ПРОСТОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, из чего будет следовать, что самые последовательные радетели за "счастье народное" - это они... А дружный хор дураков, под названием "ОДОБРЯМ-С", их поддержит...