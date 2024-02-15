Российский рынок сегодня - затишье перед заседанием ЦБ?

Российский рынок старается сохранять позитив, но уверенного роста пока не наблюдается: по итогам дня индекс МосБиржи прибавил 0,11%, закрывшись на отметке 3258,14 пункта, РТС снизился на 0,05% - до 1122,52 пункта.
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