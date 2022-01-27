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Трое наркоторговцев планировали распространить в Севастополе почти 10 кг амфетамина

Трое наркоторговцев планировали распространить в Севастополе почти 10 кг амфетамина

Севастопольские правоохранители изъяли из оборота крупную партию амфетамина. По уголовным делам, возбужденным в отношении трех местных жителей, которые приобрели этот наркотик в интернете для дальнейшей перепродажи, возбуждены уголовные дела.

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