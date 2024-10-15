Украинская военщина: Россия готовит наступление на Днепропетровск, Запорожье и Харьков

Российская армия начала восстанавливать утраченные в рамках украинского контрнаступления 2023 года позиции на Запорожском направлении и формирует условия взятия под свой контроль подконтрольных Киеву крупных областных центров.
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