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Еще раз о гибели "Вагнера" в Мали

Еще раз о гибели "Вагнера" в Мали

Прежде всего хочется показать, насколько Мали огромная страна. Это точно не "африканское княжество", которое можно охранять силами 3-х батальонов.

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