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Регионы России

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CATL открыла прямые онлайн-продажи LFP-ячейк емкостью 587 А·ч

CATL открыла прямые онлайн-продажи LFP-ячейк емкостью 587 А·ч

Китайская компания CATL запустила прямые онлайн-продажи своих крупнейших LFP-ячейк емкостью 587 А·ч через собственную платформу CATL Mall.

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