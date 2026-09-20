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Звезду «Не родись красивой» увезли из театра на скорой: Григорий Антипенко попал в больницу с острой болью

Звезду «Не родись красивой» увезли из театра на скорой: Григорий Антипенко попал в больницу с острой болью

Известный актер Григорий Антипенко был экстренно доставлен в медицинское учреждение прямо со сцены театра имени Вахтангова.

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