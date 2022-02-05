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Столешницы для кухни: 13 материалов, их минусы и плюсы

Столешницы для кухни: 13 материалов, их минусы и плюсы

Главные параметры при выборе кухонной столешницы — удобство и простота в уходе, безопасность и комфорт во время эксплуатации, соответствие нормам гигиены, длительный срок службы, стоимость и гармоничное сочетание с общим интерьерным решением.

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