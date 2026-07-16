БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

Почему Запад уверен в своей безнаказанности? — "Размышления у парадного подъезда" (с)

Почему Запад уверен в своей безнаказанности? — "Размышления у парадного подъезда" (с)

Это самый горький и опасный парадокс всей текущей ситуации. Это не риторика и не пропаганда — это реальность, которую мы все чувствуем кожей, но стараемся не произносить вслух.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Владимир Соловьев
Всё в России идёт по ельцину!
Ответить
3 н.