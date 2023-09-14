А Путина Байден называет правильно...

Грешно смеяться над старыми и тяжело больными людьми, так что единственное, что автор хотел бы спросить у Г-спода Б-га в связи с очередным казусом, произошедшим на "Двадцатке" с президентом Соединённых Штатов Америки: за что Ты его так, Г-споди?! И за что Ты так наказываешь Америку, да и весь мир, который идёт вразнос, когда эту страну колбасит так, как с ней это сегодня происходит? Неужели мало было всего того, что досталось и ей, и всем прочим, кто с ней только в этом мире имел или имеет дело, чтобы ещё так её позорить? Отчего тот старый, выживший из ума-разума человек, который сегодня теоретически её возглавляет, живя в своём собственном виртуальном пространстве, не может наконец отправиться из Белого дома в дом престарелых и там, в покое закончить свои дни?! Илон Маск говорит, что Америкой на самом деле управляет не Байден, а человек, который контролирует его телесуфлёр? Ну - это смотря где.