Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    Сталин принял Россию с сохой а оставил с атомной бомбой! Благодаря которой Россия и жива до сих пор!Что русские сказа...
  • star
    Сталин вывел СССР в мировые лидеры,с которым считались и да боялись все наши враги и,  когда на переговорах в Тегеран...Что русские сказа...
  • Владимир Михальков
    Из перечисленных тобою областей пока только Крым на 100% российский а Донбасс, Херсон и Запорожье ещё нет и прогресса...Что русские сказа...

Владимир Путин просто захотел выслушать, что задумали наши оппоненты, чтобы сделать для себя соответствующие выводы

Владимир Путин просто захотел выслушать, что задумали наши оппоненты, чтобы сделать для себя соответствующие выводы

Кого Запад назначил "ходоком" к Путину вместо Абрамовича. Встреча уже была Andreas Вчера 10:15  123  13818  .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх