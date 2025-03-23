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L'Oréal попросил ЕС исключить косметику США из списка ответных мер на пошлины

L'Oréal попросил ЕС исключить косметику США из списка ответных мер на пошлины

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Косметическая компания L'Oréal и ряд других европейских производителей попросили Евросоюз исключить американскую косметику из списка потенциальных целей для ответных торговых мер на пошлины США.

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