L'Oréal попросил ЕС исключить косметику США из списка ответных мер на пошлины

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Косметическая компания L'Oréal и ряд других европейских производителей попросили Евросоюз исключить американскую косметику из списка потенциальных целей для ответных торговых мер на пошлины США.
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