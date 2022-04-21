Больше не варю картошку на салаты: увидела секрет, который используют в ресторане, чтобы было вкусней и теперь делаю так же

Картофель используется во многих салатах и закусках. Раньше я всегда отваривала картофель для салатов, но теперь использую другой способ.
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