В Британии призвали Илона Маска не приезжать в ЕС на фоне ареста Дурова

Глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал американского бизнесмена и владельца социальной сети Х Илона Маска не приезжать в страны Европейского союза (ЕС) на фоне ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.
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