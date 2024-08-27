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В Британии призвали Илона Маска не приезжать в ЕС на фоне ареста Дурова

В Британии призвали Илона Маска не приезжать в ЕС на фоне ареста Дурова

Глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй призвал американского бизнесмена и владельца социальной сети Х Илона Маска не приезжать в страны Европейского союза (ЕС) на фоне ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции.

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