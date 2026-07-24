Развитие и прогресс грузового БПЛА «Мотылёк» Первый вариант БПЛА «Мотылёк», 2024 г.Два года назад российское предприятие «Совэлмаш» представило многоцелевой бесп.
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Развитие и прогресс грузового БПЛА «Мотылёк» Первый вариант БПЛА «Мотылёк», 2024 г.Два года назад российское предприятие «Совэлмаш» представило многоцелевой бесп.
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