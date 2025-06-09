Поле – мина, а игрушка – снаряд: ад, в который США превратили Лаос

Rick Merron/ASSOCIATED PRESS/TASS За время Вьетнамской войны США сбросили на ни в чем не повинный Лаос два миллиона тонн бомб, и за 50 лет, которые прошли с момента ее окончания, маленькая страна так до сих пор не оправилась от шока.
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