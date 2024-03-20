Инвестиции уложились в сроки

Как стало известно “Ъ”, завершились прения сторон по уголовному делу бывшего директора департамента инвестиций, члена правления АО «Российская венчурная компания» (РВК) Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича.
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