Мы хотим рассказывать мрачные истории с большой свободой: Авторы Gothic назвал...

Мы хотим рассказывать мрачные истории с большой свободой: Авторы Gothic назвали причины популярности своих игр в ЕвропеБьорн и Дженнифер Панкрац регулярно делятся новыми материалами, причем не обязательно о будущем своей новой студии.
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