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Аргументы недели

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Летнюю веранду на Ивановской улице могут демонтировать из-за нарушения закона

Летнюю веранду на Ивановской улице могут демонтировать из-за нарушения закона

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга требует демонтировать летнюю веранду. Постройка установлена без согласования с уполномоченными органами и затрагивает предмет охраны объекта культурного наследия.

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