Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • саша пупкин
    Во блин, опять обеспокоились))) Ну надо их там всех галоперидолом подколоть, глядишь и обеспокоенность спадет))))Госдеп обеспокоил...
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Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, американский телеканал «CBS News» сообщил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики начали перебрасывать в Россию свои артиллерийские системы для использования их в рамках специальной военной операции на Украине.

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