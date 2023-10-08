Северная Корея начала отправлять России свои артиллерийские системы

Ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, американский телеканал «CBS News» сообщил, что власти Корейской Народно-Демократической Республики начали перебрасывать в Россию свои артиллерийские системы для использования их в рамках специальной военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии