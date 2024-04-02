Полиция Братска проводит рейды по проверке миграционного законодательства

В Братске полицейские проводят рейды по проверке миграционного законодательства. Только за первые дни апреля полицейские проверили четыре заведения общественного питания и выявили в них нарушения, сообщили в ГУ МВД России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии