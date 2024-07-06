Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Прямо ток-шоу ежедневное.Власти задумали п...
  • Vitya Ostap
    Не знаю кто тут раб но с мигрантами правительству надо решать, иначе скоро народ начнет, и это будет по хлеще граждан...Что касается - по...
  • Георгий Корнев
    Есть такой вариант- угадал ответ. Сколько было бы несдавших экзамен при 4х ответах в карточке?Экзамены без взят...

Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Экзамены без взяток. 30% мигрантов не смогли ответить на элементарные вопросы. Проверь себя

Кстати, если вы думаете, что вся эта шумиха с экзаменами для мигрантов, которые раньше сдавали тест на зание языка тупо за взятки и поэтому на русском двух слов связть не могли, утихла, то смею заверить - вы глубоко заблуждаетесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Зотов
Не мудрено, что только 30%.
Ответить
3 час.
Владимир Красноперов
Так и составлял эти вопросы,так называемый Вами &quot;дебил&quot; для настоящих дебилов.Которые то по русски говорить не могут.
Ответить
2 час.
Георгий Корнев
Есть такой вариант- угадал ответ. Сколько было бы несдавших экзамен при 4х ответах в карточке?
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх