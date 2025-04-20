Корабелы поддерживают химиков. Но нет гарантий, что и их самих не попрут из города

Святой. Санкт-Петербург рискует потерять одно из важнейших предприятий. Участок земли площадью 28 300 кв м на Полюстровском проспекте и здание АО «Пластполимер» привлекли внимание государственных и коммерческих (т.
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