«Нелепые чудики»: патриарх Кирилл осудил неоязычество среди бойцов в зоне СВО

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал попытки возрождения язычества в зоне специальной военной операции абсурдной религиозной практикой, а тех, кто это пытается делать, он назвал ‎чудиками.