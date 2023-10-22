Соратник Эрдогана Бахчели: Турция должна остановить атаки Израиля по Газе

Если Израиль не прекратит атаки на сектор Газа, Турции стоит вмешаться в ситуацию, считает лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции.
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