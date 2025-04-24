Европейский бизнес потребовал от Брюсселя экстренных мер по тарифам Трампа

Евросоюз до сегодняшнего дня не предпринял никакого ответа на пошлины, введенные Дональдом Трампом. Европейский бизнес активно требует решительности от Брюсселя и просит ввести экстренные меры, передает РИА Новости.
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