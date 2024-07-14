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Политика как она есть

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Трамп сделал заявление после покушения

Трамп сделал заявление после покушения

Бывший американский лидер и потенциальный кандидат на пост президента США Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании заявил, что сейчас более, чем когда-либо, нужно быть сплоченными, ведь нельзя «позволить злу одержать верх».

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