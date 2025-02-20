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Царьград

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Многодетная мать из Курской области пережила атаку украинского дрона

Многодетная мать из Курской области пережила атаку украинского дрона

Юлия Перепелкина, многодетная мать из Курской области, пережила атаку украинского беспилотника «Баба-Яга» при возвращении в Александровку.

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