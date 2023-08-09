Умерла актриса Вера Васильева

Уя

Уфимцев я

Светлая память Васильевой и Борисовой!.. Какой тяжелый месяц август... какие невосполнимые потери для нашей советской культуры!.. Кто идет вслед за ними? Кого можно рядом поставить из ныне живущих и творящих на сценах театров и экранах кино?.. Нет таких и близко...