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Умерла актриса Вера Васильева

Умерла актриса Вера Васильева

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. Об этом сообщили в Театре Сатиры, выразив соболезнования близким, друзьям и поклонникам актрисы.

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Уя
Уфимцев я
Светлая память Васильевой и Борисовой!.. Какой тяжелый месяц август... какие невосполнимые потери для нашей советской культуры!.. Кто идет вслед за ними? Кого можно рядом поставить из ныне живущих и творящих на сценах театров и экранах кино?.. Нет таких и близко...
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