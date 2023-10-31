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ФСБ задержала в Кузбассе за госизмену участника украинских кибервойск

ФСБ задержала в Кузбассе за госизмену участника украинских кибервойск

Как сообщили в ФСБ, силовиками в городе Белово Кемеровской области был задержан участник украинского киберподразделения, причастного к атакам на информационные ресурсы России, которые в итоге нарушили работу объектов критической инфраструктуры страны.

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