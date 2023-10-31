ФСБ задержала в Кузбассе за госизмену участника украинских кибервойск

Как сообщили в ФСБ, силовиками в городе Белово Кемеровской области был задержан участник украинского киберподразделения, причастного к атакам на информационные ресурсы России, которые в итоге нарушили работу объектов критической инфраструктуры страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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