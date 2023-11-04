У крыс нашли воображение

Крысы способны представлять, как они ходят там, где когда-то побывали. Сидя у себя дома, мы легко можем вспомнить обстановку у себя на работе – или, кто не хочет вспоминать работу, может представить, например, море, где отдыхал, или музей, или кинотеатр со всеми его билетными терминалами, переходами, рядами кресел и т.