Фото: Freepik.com После того как президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину высказался о поиске преемника, начались обсуждения этого политического финта.
"Папа, пусть слоники побегают": Финт Путина легко объяснить старым анекдотом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Анненков? Каппель? Деникин, что лми?
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2 час.
Владимир Алтайцев
До ваших в Бандеростане никто не дотянется.
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2 час.
Н
Наталия
Хорошая кандидатура в приемники: Пётр Олегович Толстой — российский политический деятель, журналист, продюсер и телеведущий. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
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40 мин.
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