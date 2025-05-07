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"Папа, пусть слоники побегают": Финт Путина легко объяснить старым анекдотом

"Папа, пусть слоники побегают": Финт Путина легко объяснить старым анекдотом

Фото: Freepik.com После того как президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину высказался о поиске преемника, начались обсуждения этого политического финта.

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