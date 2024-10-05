Актёр театра и кино народный артист РСФСР Александр Михайлов отмечает 80-летие. Его творческий путь был извилист: из Приморского драмтеатра во Владивостоке Михайлов уехал в Саратов, а в Москву прибыл уже как киноактёр.
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