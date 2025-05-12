Арифметика фермера: 15 тысяч — зарплата бухгалтеру, себе 80 тысяч. Комбайн заложен в банке, а хлеб еще собрать надо

Можно только удивляться тому, как живут сотни тысяч семей, способные кормить не только себя, но и многих других Герман Галкин Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС В мае на Урале и в Зауралье начинается посевная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии