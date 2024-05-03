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ЧМ-2024. Дивизион 1B. Украина и Литва поборются за повышение, Испания против Нидерландов, Эстония сыграет с Китаем

Победитель матча Литва – Украина в следующем сезоне выступит в дивизионе 1А (подэлитном). Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 2А.

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