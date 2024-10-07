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Танкист из Чукотки Тимур Варин получил звание Героя России за помощь штурмовикам

Танкист из Чукотки Тимур Варин получил звание Героя России за помощь штурмовикам

Командир танка Тимур Варин получил звание Героя России. Об этом сообщило правительство Чукотки. «Владимир Путин присвоил жителю Чукотского автономного округа Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации», — заявили на административном сайте.

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