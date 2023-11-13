«Национальная революция началась!»

К осени 1923 года Германия находилась в перманентном кризисе. Поражение в Перовой мировой войне, революция, крах Второго рейха и Версальский договор привели к тяжелейшему кризису, из которого германская республика никак не могла выбраться.
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