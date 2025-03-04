Власти Ирландии предоставят дополнительный пакет помощи Украине в размере 100 млн евро

Кабмин Ирландии утвердил новый пакет помощи Украине на 100 млн евро для нелетального оборудования. Решение принято на фоне приостановки военной помощи США и после встречи Зеленского с премьером Ирландии Микхолом Мартином.
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