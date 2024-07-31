Багреева: город учредил номинацию в конкурсе научных работ по экономике

Столичный департамент экономической политики и развития учредил специальную номинацию «Экономика городов и регионов» на конкурсе научных работ, который проходит в рамках проекта экономического факультета МГУ имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии