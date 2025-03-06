В КФУ открылась выставка к 100-летию основательницы музея истории вуза Стеллы Писаревой 

Эту женщину уважали за профессионализм и бесконечную преданность своему делу.Стелла Писарева. фото: пресс-служба КФУЕё имя переводится с латыни как «звезда», и это точно про неё — яркая, умная, интеллигентная, элегантная, харизматичная.