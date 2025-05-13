Эквадор направил 1500 военнослужащих в Амазонию для борьбы с бандитами

1500 военнослужащих направлены в регион Амазонки для «поиска и ликвидации» левых партизан, обвиняемых в засаде, в результате которой погибли 11 солдат, заявило Министерство обороны Эквадора, 12 мая сообщает The New Zeland Herald.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии