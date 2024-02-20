Глава группы академии ракетных Грудзинский получил условку за мошенничество

Руководителя научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директора Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрея Грудзинского и его советника Вадима Фридланда судили по делу о мошенничестве.