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Глава группы академии ракетных Грудзинский получил условку за мошенничество

Глава группы академии ракетных Грудзинский получил условку за мошенничество

Руководителя научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директора Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрея Грудзинского и его советника Вадима Фридланда судили по делу о мошенничестве.

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