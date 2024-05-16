Ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце в текущем цикле активности

Вечером 14 мая космическая обсерватория SDO зафиксировала на Солнце мощную вспышку класса X8.7. Эта вспышка стала рекордной по силе в текущем цикле солнечной активности и была вызвана активной группой пятен, которые ранее привели к самой сильной геомагнитной буре XXI века.