Ученые зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце в текущем цикле активности

Вечером 14 мая космическая обсерватория SDO зафиксировала на Солнце мощную вспышку класса X8.7. Эта вспышка стала рекордной по силе в текущем цикле солнечной активности и была вызвана активной группой пятен, которые ранее привели к самой сильной геомагнитной буре XXI века.
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