В третий раз за три недели: в Microsoft Azure снова произошёл глобальный сбой У Microsoft...

В третий раз за три недели: в Microsoft Azure снова произошёл глобальный сбойУ Microsoft пятого августа произошёл новый сбой в работе облака Azure, затронувший несколько сервисов для клиентов в Северной и Латинской Америке, пишет ресурс BleepingComputer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)