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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В третий раз за три недели: в Microsoft Azure снова произошёл глобальный сбой У Microsoft...

В третий раз за три недели: в Microsoft Azure снова произошёл глобальный сбой У Microsoft...

В третий раз за три недели: в Microsoft Azure снова произошёл глобальный сбойУ Microsoft пятого августа произошёл новый сбой в работе облака Azure, затронувший несколько сервисов для клиентов в Северной и Латинской Америке, пишет ресурс BleepingComputer.

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